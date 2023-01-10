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В МЧС подтвердили информацию о ликвидации пожара на северо-востоке Москвы

МЧС: пожар на складе на северо-востоке Москвы полностью ликвидирован
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Крупный пожар на складе на северо-востоке Москвы полностью ликвидирован. Информацию об этом во вторник, 10 января, подтвердили в МЧС.

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«В 16:41 пожар ликвидирован», — сказали ТАСС в столичном главке МЧС.

Пожарно-спасательным подразделениям удалось не допустить распространение огня на смежные здания, добавили в пресс-службе.

Ранее о ликвидации пожара сообщали в экстренных службах города.

Возгорание произошло в складском помещении на улице Добролюбова во вторник днем. Огонь распространился на площади 2 тыс. кв. м., что привело к обрушению части здания на площади 500 кв. м. В борьбе с огнем были задействованы 136 человек и 48 единиц техники, позднее к тушению привлекли авиацию.

Пожару присвоили третий номер сложности из пяти.

По данным «Известий», загоревшийся склад находится в трехуровневом здании. В нем расположены автосервис, склад с парфюмерной продукцией и общежитие. Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений помещение покинули 233 человека. Информации о пострадавших не поступало.

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания. В ведомстве сообщили, что проверка будет проведена на предмет исполнения требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

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