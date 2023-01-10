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Более 2 тыс. человек переселили из аварийного жилья в Оренбуржье в 2022 году

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В Оренбургской области в 2022 году из аварийного жилфонда переселили 2,1 тыс. человек. План перевыполнен на 37%, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В целом за 2022 год расселено 41,1 тыс. кв. м аварийного жилья. Новые квартиры или компенсации получили 2,1 тыс. человек, пишет РИА «Оренбуржье».

Отмечается, что в прошлом году была выполнена работа, сопоставимая по объемам с двумя предыдущими годами. В 2020-м из ветхого жилья переселили более 600 человек, в 2021-м — 1,4 тыс. человек.

По словам губернатора Дениса Паслера, в 2023 году работа в этом направлении продолжится. В новые квартиры планируется переселить еще 900 человек, расселить еще 13,9 тыс. кв. м. Таким образом будет реализован план, изначально рассчитанный до конца 2025 года.

Как уточняет ИА «Урал56.Ру», всего с 2019 года из аварийного жилфонда переехали 4,4 тыс. жителей Оренбургской области. Было расселено 85,1 тыс. кв. м.

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