РФ и Казахстан планируют увеличить количество рейсов между странами

РФ и Казахстан собираются увеличить количество рейсов между государствами, сообщает 10 января Минтранс России по итогам встречи министра транспорта РФ Виталия Савельева и первого вице-премьера Казахстана Романа Скляра.

«Авиационным властям двух стран поручено в ближайшее время согласовать дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города России и Казахстана», — говорится в заявлении.

Министерство транспорта отметило также, что, кроме авиасообщения, на встрече поднималась тема партнерства в области автомобильного и железнодорожного транспорта.

«Ключевые задачи транспортных ведомств двух стран — увеличение объемов перевозок железнодорожным транспортом, расширение воздушного сообщения, а также наращивание двусторонних и транзитных перевозок автомобильным транспортом», — подчеркнуло ведомство.

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