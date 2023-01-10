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РФ и Казахстан планируют увеличить количество рейсов между странами

Минтранс России: РФ и Казахстан рассматривают возможность увеличения количества рейсов между странами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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РФ и Казахстан собираются увеличить количество рейсов между государствами, сообщает 10 января Минтранс России по итогам встречи министра транспорта РФ Виталия Савельева и первого вице-премьера Казахстана Романа Скляра.

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Тем не менее дипломатического признания за этим не последует

«Авиационным властям двух стран поручено в ближайшее время согласовать дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города России и Казахстана», — говорится в заявлении.

Министерство транспорта отметило также, что, кроме авиасообщения, на встрече поднималась тема партнерства в области автомобильного и железнодорожного транспорта.

«Ключевые задачи транспортных ведомств двух стран — увеличение объемов перевозок железнодорожным транспортом, расширение воздушного сообщения, а также наращивание двусторонних и транзитных перевозок автомобильным транспортом», — подчеркнуло ведомство.

19 декабря сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru назвал самые популярные у россиян направления для путешествий в 2022 году. Среди путешественников из РФ в топ-10 зарубежных направлений вошли Казахстан, Белоруссия, Турция, ОАЭ, Армения, Таиланд.

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