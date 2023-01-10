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В РФ можно приобрести электрокар из Китая мощностью 490 л.с.

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Фото: Авто.ру
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В России стало возможным заказать седан на электротяге мощностью 490 л.с., запас хода которого составляет 700 км. Стоимость новой модели Nio ET7 оценили почти в 6 млн рублей, сообщил 10 января портал Motor.

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Пробег в 700 км пути электромобилю обеспечивает средняя по мощности батарея емкостью 100 кВт/ч. По размерам машина Nio ET7 сравнима с таким электрокаром, как Tesla Model S, но у китайской машины лучшая аэродинамика.

Конкретный список опций автопродавец не сообщил, но в Китае список оснащения обширный: ET7 располагает мультиконтурными креслами с подогревом, вентиляцией и массажем. В машине есть 23 динамика аудиосистемы, цифровая приборная панель и мультимедийная система.

Одной из главных особенностей электрокара является система автономного вождения, в которой задействовано 33 датчика, радара и лидара, а также 11 видеокамер. Стоимость автомобиля, который обещают доставить под заказ из Китая в Россию составляет 5 942 000 рублей.

Портал отметил, что самая мощная версия электрокара Nio в Китае располагает электромотором мощностью 650 л.с., а на одном заряде машина может проехать до 1000 км.

16 декабря электромобиль Nio ET7 был признан автомобилем года в Швеции в 2022 году. С момента выхода Nio на рынок Европы в октябре 2022 года седан ET7 получил вначале награду в Германии, получив приз Golden Wheel, а позже, в Дании, модель завоевала титул технологического лидера года. Полноприводный люксовый седан на электротяге мощностью 653 л.с. сумел обойти таких грандов, как Mercedes EQS и Tesla Model Y.

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