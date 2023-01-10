Подрядчика на строительство моста в парке Строителей определили в Орске
В Орске (Оренбургская область) выбрали подрядчика, который займется строительством нового висячего моста в парке Строителей. Об этом сообщает городская администрация.
Работы согласилась выполнить компания ООО «Уралцветметремонт». Стоимость контракта с ней составила более 54 млн рублей.
Висячий мост будет возведен на озере Песчаное у входа в парк Строителей. Строителям предстоит установить пять пролетов общей протяженностью 76 м, уточняет 56orb.ru.
Ширина моста составит 2,5 м. Сама конструкция будет опираться на восемь канатных вантов.
Завершить строительство планируется к июню 2024 года.