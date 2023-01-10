Памятник архитектуры признали аварийным в Петрозаводске

Дом Лузгина в Петрозаводске признали аварийным. Управление по охране объектов культурного наследия Карелии обязало собственника привести здание в порядок.

Деревянный дом был построен в 1890 году. Постепенно здание пустело, жильцы его покинули. Со временем конструкция просела и «сложилась». Состояние здания проверили эксперты управления, они пришли к выводу, что участок является аварийным. Так как дом находится в частной собственности, обязательства по реконструкции и дальнейшему содержанию будут возложены на владельца. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

При необходимости собственника обяжут восстановить дом в принудительном порядке.

Специалисты уточняют, что изначально дом, построенный из бревен, состоял из жилой и хозяйственной частей. На фасаде имеются резные элементы. Дом на улице Шуйской является примером одноэтажного крестьянского жилища конца XIX века.