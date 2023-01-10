Реставрацию дома купца Липатникова завершили в Омске

В Омске завершили реставрацию объекта культурного наследия «Дом купца Липатникова». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Реставрационные работы в здании на улице Гагарина продлились три года. В 2020-м специалисты капитально отремонтировали подвал, в 2021-м — кровлю.

В 2022 году подрядчик отреставрировал фасад, в том числе восстановил лепной декор, пишет ИА «Город55». Всего в ремонт дома было вложено 25 млн рублей.

Здание на нынешней улице Гагарина, 22–24, было возведено в 1880-е годы и изначально принадлежало гласному городской думы Михаилу Кузнецову. Вторым владельцем стал купец Павел Алексеевич Липатников, который существенно изменил облик дома: надстроил третий этаж, добавил скульптуры и лепнину, а после открыл в нем гостиницу «Московские номера».

Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», сейчас здание является объектом культурного наследия регионального значения, в нем располагается министерство культуры Омской области.