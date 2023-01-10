В Кремле прокомментировали отказ Армении проводить учения ОДКБ в 2023 году

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами 10 января отреагировал на заявление Армении о нецелесообразности проведения в стране учений организации в 2023 году.

«Это достаточно новое заявление премьер-министра Армении [Никола Пашиняна]. Я думаю, по линии ОДКБ коллеги <...> будут прояснять детали позиции Армении»,— сказал Песков.

Он заверил, что Москва продолжит вести диалог с Арменией, так как считает ее близким союзником.

Ранее 10 января Пашинян заявил, что минобороны Армении в письменной форме уведомило об отказе объединенный штаб ОДКБ.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов в разговоре с «Известиями» заявил, что отказ Армении от проведения учений является политическим демаршем.

Позже пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович заявил, что штаб прорабатывает варианты проведения учений не в Армении, а в других странах – членах организации, пишет «Газета.Ru».

В ноябре генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что разрешение конфликтов в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности зависит от сплоченности всех участников.

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.