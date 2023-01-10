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Эксперт оценил разработку бескупонных ОФЗ для долгосрочных накоплений россиян

Эксперт Шатов: бескупонные ОФЗ — относительно простотой финансовый инструмент с невысокими рисками
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Бескупонные облигации федерального займа (ОФЗ) не предполагают периодических купонных выплат, доход от этих облигаций — это разница между ценой погашения и ценой покупки (предполагает размещение с дисконтом), рассказал «Известиям» 10 января партнер Capital Lab Евгений Шатов.

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«При этом так же, как и обычные облигации, бескупонная имеет следующие параметры: номинальную стоимость (сумма, которая выплачивается инвестору при погашении облигации), дату погашения, кредитный рейтинг», — объяснил он.

Накануне издание РБК, ссылаясь на стратегию развития финансового рынка до 2030 года, сообщило, что Банком России и Минфином РФ может быть разработан новый финансовый инструмент для долгосрочного инвестирования средств населения — бескупонные ОФЗ.

Говоря о перспективах такого нового способа долгосрочных накоплений, Шатов отметил, что это относительно простотой финансовый инструмент с невысокими рисками, поэтому может привлечь внимание россиян, не имеющих опыта в финансовой сфере.

«Этот инструмент может быть реализован в любой момент (при условии наличия спроса), но следует учитывать, что чем ближе срок погашения, тем ниже дисконт», — уточнил он.

По его словам, в этом случае предполагается выпуск долгосрочных бумаг, поэтому нужно быть осторожным.

«Ситуация в экономике сейчас непредсказуема и в любой момент может измениться. Например, если инфляция существенно вырастет с момента размещения к моменту погашения бумаги, то инвестор не сможет сохранить покупательскую способность своих накоплений», — добавил эксперт.

Ранее в этот день сообщалось, что, согласно исследованию FinExpertiza, рублевый депозит показал максимальную доходность среди наиболее популярных активов при консервативной стратегии инвестирования в прошлом году.

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