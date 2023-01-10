Врач рассказал о способах войти в режим после праздников

После новогодних праздников у многих людей нарушается режим сна и питания. Для того чтобы вернуться в рабочий режим, необходимо пройти период адаптации, особенно если отдых проходил далеко от места работы, рассказал 10 января доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков.

Врач предупредил, что длинные праздники часто приводят к нарушениям сна, а длительное лишение сна — чрезвычайно опасное состояние.

«В целом здоровый человек за один-три дня легко адаптируется к изменившемуся ритму жизни. В идеале к выходу на работу следует готовиться и за три дня уже начать жить в том графике, в котором будет проходить повседневная деятельность», — сказал Хомяков «Газете.Ru».

Восстановить режим питания, по его словам, поможет отказ от «легких» углеводов. Нормализации питания и сна также будут способствовать занятия физкультурой, зимними видами спорта и прогулки на улице.

При этом, добавляет Хомяков, дети значительно легче адаптируются к изменениям биоритмов, чем взрослые. Здесь гораздо важнее мотивировать ребенка к обучению после праздников, указал он.

Когда же нарушение биоритмов происходит в течение длительного времени и приобретает патологический характер, то требуется обращение к врачу. Эксперт пояснил, что в данном случае десинхроноз, вызванный внешними причинами, может приводить к сердечно-сосудистым, заболеваниям эндокринной, нервной, репродуктивной системы и другим проблемам со здоровьем.

Ранее в этом месяце врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с «Известиями» рекомендовала использовать приглушенное освещение и отказаться от фильмов или музыки перед сном, чтобы вернуться в привычный режим после праздников.