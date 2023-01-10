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В Британии мошенники нашли способ нажиться на украинских беженцах

Independent: в Британии мошенники нашли способ нажиться на благотворительной программе для украинцев
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Фото: Global Look Press/Eduardo Parra
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В Великобритании мошенники придумали способ нажиться на благотворительной программе для беженцев с Украины. Об этом написало интернет-издание The Independent во вторник, 10 января.

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Сообщается, что кураторы британской программы «Дома для Украины», помогающей беженцам находить британских граждан, которые могут стать спонсорами для получения гуманитарной визы, выявили много нарушений.

В частности, было выявлено множество недобросовестных спонсоров с поддельными данными, которые не предоставляли помощь беженцам и обманом получали от них денежные переводы.

«Так называемые спонсорские записи были поддельными. В конце концов выяснилось, что более половины записей оказались полностью ложными», — говорится в отчете одной из групп реагирования по вопросам благотворительной программы.

Отмечается, что были также случаи, когда информация о реальных спонсорах, которые вызвались принять одну семью, использовалась при подаче нескольких заявлений на получение визы.

Сотрудники группы реагирования поделились с изданием примерами украинских семей, которые, стремясь как можно скорее найти спонсора, стали жертвами мошенников.

«Одна семья заплатила £55 тыс. кому-то в Великобритании, кто пообещал им визу и дом. То же самое случилось с их двоюродным братом. Другой человек заплатил £2 тыс. за визу, и по прибытии у него попросили еще £1 тыс. Нам пришлось вмешаться и остановить это», — рассказали представители программы изданию.

Ранее, 19 декабря, украинский беженец Игорь Исид, проживающий в британском городе Уэльс, рассказал о трудностях и унижениях, с которыми он столкнулся в Великобритании. По его словам, арендодатели могут выгнать арендатора-беженца на улицу или создать невыносимые условия для его жизни, в том числе вмешиваясь в личную жизнь. Исид добавил, что жизнь в Великобритании вызывает чувство тревоги и унижения, так как приходится постоянно искать новое место жительства. К примеру, его знакомая с ребенком оказалась на улице, так как арендодатель квартиры, в которой они проживали, разорвал договор без какой-либо причины.

За день до этого сообщалось, что украинская беженка уехала из Великобритании и вернулась на родину из-за невыносимых условий жизни. Полгода назад Наталья Тараненко с тремя детьми приехала в город Троубридж, расположенный на юге Соединенного Королевства. Она рассказала, что спонсоры поселили ее семью в старую квартиру, где было очень холодно. Со временем в помещении появилась плесень из-за повышенной влажности.

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