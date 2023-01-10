В Британии мошенники нашли способ нажиться на украинских беженцах

В Великобритании мошенники придумали способ нажиться на благотворительной программе для беженцев с Украины. Об этом написало интернет-издание The Independent во вторник, 10 января.

Сообщается, что кураторы британской программы «Дома для Украины», помогающей беженцам находить британских граждан, которые могут стать спонсорами для получения гуманитарной визы, выявили много нарушений.

В частности, было выявлено множество недобросовестных спонсоров с поддельными данными, которые не предоставляли помощь беженцам и обманом получали от них денежные переводы.

«Так называемые спонсорские записи были поддельными. В конце концов выяснилось, что более половины записей оказались полностью ложными», — говорится в отчете одной из групп реагирования по вопросам благотворительной программы.

Отмечается, что были также случаи, когда информация о реальных спонсорах, которые вызвались принять одну семью, использовалась при подаче нескольких заявлений на получение визы.

Сотрудники группы реагирования поделились с изданием примерами украинских семей, которые, стремясь как можно скорее найти спонсора, стали жертвами мошенников.

«Одна семья заплатила £55 тыс. кому-то в Великобритании, кто пообещал им визу и дом. То же самое случилось с их двоюродным братом. Другой человек заплатил £2 тыс. за визу, и по прибытии у него попросили еще £1 тыс. Нам пришлось вмешаться и остановить это», — рассказали представители программы изданию.

Ранее, 19 декабря, украинский беженец Игорь Исид, проживающий в британском городе Уэльс, рассказал о трудностях и унижениях, с которыми он столкнулся в Великобритании. По его словам, арендодатели могут выгнать арендатора-беженца на улицу или создать невыносимые условия для его жизни, в том числе вмешиваясь в личную жизнь. Исид добавил, что жизнь в Великобритании вызывает чувство тревоги и унижения, так как приходится постоянно искать новое место жительства. К примеру, его знакомая с ребенком оказалась на улице, так как арендодатель квартиры, в которой они проживали, разорвал договор без какой-либо причины.

За день до этого сообщалось, что украинская беженка уехала из Великобритании и вернулась на родину из-за невыносимых условий жизни. Полгода назад Наталья Тараненко с тремя детьми приехала в город Троубридж, расположенный на юге Соединенного Королевства. Она рассказала, что спонсоры поселили ее семью в старую квартиру, где было очень холодно. Со временем в помещении появилась плесень из-за повышенной влажности.