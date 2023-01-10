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Toyota запустила в Японии продажи гибрида Prius пятого поколения

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Фото: Toyota
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Компания Toyota Motor объявила о запуске продаж Prius нового, пятого, поколения. Модель доступна пока только на внутреннем рынке Японии в варианте стандартного гибрида HEV, сообщил 10 января портал Drom.

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Модель Prius HEV выполнена по схеме параллельного гибрида. Силовая установка сделана на базе бензинового мотора мощностью 140 л.с. или с двигателем 193 л.с. В машине установлен электромотор на задней оси, который подключается при недостаточном сцеплении с дорогой (снег, дождь). Автомобиль оснащен вариатором eCVT.

Новое поколение Prius впервые компания представила в середине ноября 2022 года. Машина построена на платформе TNGA второго поколения. Одна из главных ее особенностей — пониженный центр тяжести авто. Стоимость нового гибрида начинается от 2,75 млн иен (примерно около 1 442 997 рублей).

Версия гибрида с возможностью подзарядки от внешней сети, PHEV, начнут предлагать весной 2023 года.

30 декабря в компании Toyota объявили, что марка разрабатывает полноразмерный внедорожник, которому предстоит конкурировать на глобальном рынке с такими моделями, как британские Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga, немецким Mercedes-Maybach GLS и российским Aurus Komendant. Предполагается, что автомобиль будет оснащаться гибридной системой от Lexus LS500h. В ее состав входят бензиновый V6 объемом 3,5 л, электродвигатель, батарея и полноприводная трансмиссия, а суммарная мощность составит 359 л.с.

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