Страны Запада оказались в тяжелой ситуации из-за того, что вступили в противостояние с Россией на территории Украины. Такую позицию 8 января высказал обозреватель издания Al Mayadeen Халид аль-Бухали.

«Запад проигнорировал все катастрофические для себя последствия, главное из которых — почти полное истощение запасов вооружений. Тут следует упомянуть о рецессии, погрузившей западную экономику в череду кризисов. По всей Европе вспыхнули массовые акции протеста против высоких цен и снижения покупательной способности», — указал он.

По словам аль-Бухали, ЕС и США не смогли расширить антироссийскую коалицию за пределы привычных альянсов и утратили свое глобальное влияние. Помимо этого, отказ от привычных взаимоотношений с Россией расколол страны Запада. В свою очередь, РФ удалось сплотить народ страны и усилить позиции армии на новых территориях страны.

«[Специальной] операции можно было бы избежать, если бы западные политики не игнорировали предложения России по гарантиям безопасности. Они являются законными требованиями, а не плодом воображения Кремля, как утверждает Запад, чьи высокомерие и самоуверенность привели к эскалации кризиса», — подчеркнул журналист.

Резюмируя, аль-Бухали отметил, что США и Евросоюз должны принять факт бесперспективности противостояния на территории Украины, смириться с зарождением многополярного мира и окончанием западной гегемонии на планете.

Ранее, 10 января, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что Европейский союз и НАТО должны увеличить помощь Украине. До этого он также отмечал, что странам Запада необходимо разработать план долгосрочной поддержки Украины, так как противостояние с Россией может затянуться.

8 января бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс отметил, что США могут пойти на крайне глупый шаг в противостоянии с Россией на Украине. Если Вашингтон продолжит эскалацию, то не исключено, что ситуация может дойти до применения тактического ядерного оружия.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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