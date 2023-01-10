«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката

Семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко 10 января обогнала по сборам картину «Холоп» Клима Шипенко и стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

«Чебурашку» начали показывать в кино с 1 января. За 10 дней фильм заработал 3 082 245 827 рублей и стал самой кассовой российской картиной за всю историю проката в России. «Холоп», который до этого занимал первое место, собрал 2,9 млрд рублей.

«Говорить о восстановлении [кинотеатрального проката] рано, но индустрия при поддержке государства прилагает к этому максимальные усилия», — сообщил в разговоре с ТАСС генеральный продюсер компании Yellow, Black and White и фильма «Чебурашка» Эдуард Илоян.

Режиссер «Чебурашки» Дмитрий Дьяченко заявил «Газете.Ru», что зрителям «стоит ждать» продолжения фильма.

Обозреватель «Известий», кинокритик Сергей Сычев отметил, что зрители выбирают «Чебурашку», потому что это проверенный бренд.

Комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в приморском городе, куда он попадает из далекой апельсиновой страны.