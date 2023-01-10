Разработку котлованов одобрили для продления линии метро в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде одобрено строительство двух котлованов для продления линии метрополитена. Соответствующая информация отображена в реестре выданных разрешений на строительство за 2022 год, опубликованном на сайте регионального минстроя 10 января.

Разрешение на проведение работ выдано еще 30 декабря МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде».

Как уточняет ИА «НьюсНН», один из котлованов обустроят в тупиках за станцией метро «Горьковская», второй — для станции «Площадь Свободы». Работы пройдут в рамках двух подэтапов продления Автозаводской линии метро.

В декабре власти Нижнего Новгорода признали, что сквер Белинского пострадает из-за строительства подземки. Возле торгового центра «Шоколад» будут обустраивать вентиляционную шахту для метро от «Площади Свободы» до «Сенной».

Известно, что строительство «Сенной» планируется завершить в декабре 2025 года.