Минобороны сообщило о трех сбитых украинских Су-25 в ДНР за сутки
Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили три украинских самолета Су-25 в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил во вторник, 10 января, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики», — сказал он.
Кроме того, российская армия поразила подразделения 57-й и 59-й мотопехотных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Отмечается, что было уничтожено до 50 украинских боевиков, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
В ведомстве рассказали, что в районах Пречистовки и Золотой Нивы ДНР уничтожено более 20 украинских военных и три пикапа.
Помимо этого, Конашенков сообщил, что в районе Константиновки ДНР и Орехова Запорожской области были поражены три склада ВСУ, 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах.
Ранее, 9 января, ВКС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 и самолеты Су-25 и МиГ-29. Также российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Харьковской области.
8 января в Минобороны РФ заявили, что российские войска сорвали попытку контратаки их позиций со стороны украинских боевиков на донецком направлении, уничтожив до 70 военнослужащих ВСУ.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военнослужащих.
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