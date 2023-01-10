Экономист рассказал о принципе работы инвестиционных монет

Инвестиционные монеты интересны тем, что выпускаются ограниченным тиражом и со временем их стоимость будет расти. Об этом кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал во вторник, 10 января.

Экономист сообщил, что Банк России распространяет инвестиционные монеты через коммерческие банки.

«Их можно приобрести в кассах крупнейших банков, в средних — не уверен, но, я думаю, можно заказать партию монет, чтобы приобрести. В дальнейшем их можно будет приобрести на вторичном рынке, то есть купить у какого-то коллекционера», — сказал Григорьев в беседе с Lenta.Ru.

Эксперт отметил, что в обычной жизни пользы от инвестиционных монет мало. В первую очередь, такие монеты представляют интерес для коллекционеров-нумизматов. Их приобретают с инвестиционной целью, а также чтобы удовлетворить любовь к искусству.

«Через год-два-три их можно будет продать по цене, намного превышающей, иногда в разы превышающей ту сумму, которая была в них вложена», — сказал Григорьев.

Приобрести монеты с целью выручки может и обыватель, не являющийся коллекционером или специалистом в данной области.

«Он с 99-процентной вероятностью через какое-то количество времени продаст их дороже, чем купил, если человек об этом не забудет, если он этим займется», — заключил экономист.

Накануне Центробанк России начал выпуск в обращение новых инвестиционных монет. Речь идет о серебряной монете «Георгий Победоносец» номиналом три рубля и золотой монете «Золотой червонец» номиналом 10 рублей, сообщается на сайте kp.ru.

На оборотной стороне монеты номиналом три рубля находится рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, который поражает змея своим копьем. В центре на оборотной стороне монеты «Золотой червонец» номиналом 10 рублей расположено изображение крестьянина-сеятеля. Слева на заднем плане — изображение лучей восходящего солнца, а справа можно увидеть дымящие трубы завода, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее, 12 декабря, генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук рассказал в интервью «Известиям», что пяти- и десятирублевые банкноты могут вернуться в оборот уже в 2023 году, передает RT.

Экономист Денис Ракша рассказал в беседе с НСН, что эти купюры вернут в обиход из-за дешевизны их изготовления и обслуживания, также немаловажными факторами послужили увеличение оборота бумажных денег и повышение срока службы купюры.