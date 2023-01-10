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Экономист рассказал о принципе работы инвестиционных монет

Экономист Григорьев назвал ограниченный тираж возможностью заработать на инвестиционных монетах
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Инвестиционные монеты интересны тем, что выпускаются ограниченным тиражом и со временем их стоимость будет расти. Об этом кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал во вторник, 10 января.

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Экономист сообщил, что Банк России распространяет инвестиционные монеты через коммерческие банки.

«Их можно приобрести в кассах крупнейших банков, в средних — не уверен, но, я думаю, можно заказать партию монет, чтобы приобрести. В дальнейшем их можно будет приобрести на вторичном рынке, то есть купить у какого-то коллекционера», — сказал Григорьев в беседе с Lenta.Ru.

Эксперт отметил, что в обычной жизни пользы от инвестиционных монет мало. В первую очередь, такие монеты представляют интерес для коллекционеров-нумизматов. Их приобретают с инвестиционной целью, а также чтобы удовлетворить любовь к искусству.

«Через год-два-три их можно будет продать по цене, намного превышающей, иногда в разы превышающей ту сумму, которая была в них вложена», — сказал Григорьев.

Приобрести монеты с целью выручки может и обыватель, не являющийся коллекционером или специалистом в данной области.

«Он с 99-процентной вероятностью через какое-то количество времени продаст их дороже, чем купил, если человек об этом не забудет, если он этим займется», — заключил экономист.

Накануне Центробанк России начал выпуск в обращение новых инвестиционных монет. Речь идет о серебряной монете «Георгий Победоносец» номиналом три рубля и золотой монете «Золотой червонец» номиналом 10 рублей, сообщается на сайте kp.ru.

На оборотной стороне монеты номиналом три рубля находится рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, который поражает змея своим копьем. В центре на оборотной стороне монеты «Золотой червонец» номиналом 10 рублей расположено изображение крестьянина-сеятеля. Слева на заднем плане — изображение лучей восходящего солнца, а справа можно увидеть дымящие трубы завода, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее, 12 декабря, генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук рассказал в интервью «Известиям», что пяти- и десятирублевые банкноты могут вернуться в оборот уже в 2023 году, передает RT.

Экономист Денис Ракша рассказал в беседе с НСН, что эти купюры вернут в обиход из-за дешевизны их изготовления и обслуживания, также немаловажными факторами послужили увеличение оборота бумажных денег и повышение срока службы купюры.

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