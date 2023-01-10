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Шойгу: российские войска в ближайшее время расширят арсенал ударных средств

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Вооруженные силы России в ближайшее время расширят свой арсенал ударных средств. Об этом 10 января заявил министр обороны страны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Он отметил, что Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность.

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«Нам нужно постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий наших группировок на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники», — подчеркнул Шойгу.

Также, по его словам, планируется повысить боевые возможности Воздушно-космических сил: истребителей, бомбардировщиков, систем ПВО.

Кроме того, нужно совершенствовать систему управления и связи, указал Шойгу. Он добавил, что отдельное внимание военным ведомством уделяется вопросу обмундирования солдат и офицеров.

«Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным», — резюмировал министр.

В декабре премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости наращивать темпы обеспечения экипировкой и медикаментами солдат российской армии.

В ноябре президент России Владимир Путин поручил Шойгу и Мишустину обеспечить военных необходимым в соответствии с их потребностями.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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