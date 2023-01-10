«Победа» бесплатно перевезла 538 Дедов Морозов и Снегурочек в Новый год

Авиакомпания «Победа» провела новогоднюю акцию, в ходе которой бесплатно перевезла 538 пассажиров в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом 10 января сообщается в Telegram-канале компании.

Акция проводилась с 31 декабря 2022 года по 2 января 2023 года. Чтобы принять в ней участие, необходимо было пройти на стойку регистрации в костюме и заявить о желании полететь бесплатно на любом внутрироссийском рейсе. При наличии свободных мест представитель компании оформлял билет, но с одним условием: пассажир должен оставаться в костюме до приземления в аэропорту назначения.

«Это было настоящее чудо — благодарим всех участников за невероятную атмосферу праздника!» — говорится в сообщении компании.

Как сказано в пресс-релизе «Победы», эта акция помогает детям и взрослым зарядиться новогодним настроением, а Дедам Морозам и Снегурочкам получить билет, который они не смогли или не успели купить. Ранее подобные акции проводились в 2017–2020 годах.

26 декабря московские спасатели переоделись в Дедов Морозов для маленьких пациентов московской больницы. Около 50 пожарных спустились к детям на тросах и передали подарки через окна.