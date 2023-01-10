Более 20 человек за неделю обратились к врачам с обморожением в Тюмени

В Тюмени за одну неделю за медицинской помощью с обморожениями обратились более 20 человек. Это данные областной клинической больницы № 2. Трех пострадавших пришлось госпитализировать.

В новогодние каникулы в больницу поступил мужчина с общим переохлаждением, отморожением кистей рук II степени. Его госпитализировали в реанимацию, а затем перевели на долечивание в профильное отделение стационара, сообщает megatyumen.ru.

«Наш город» публикует рекомендации руководителя экстренной службы ОКБ №2 Антона Терехина по поводу того, как избежать неблагоприятных последствий холодной погоды.

В частности, он советует обращать внимание на покалывания и пощипывания в носу, на щеках, в ушах, на руках и ногах. Это является первым признаком холодовой травмы. В этом случае медик рекомендует как можно быстрее попасть в теплое помещение, выпить горячего чаю, растереть ладони до ощущения тепла, а затем согреть ими уши, нос и щеки.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь медицинскую помощь оказали 1119 пациентам, жителям Тюмени и Тюменского района. Госпитализированы 494 человека.