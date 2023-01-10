Пожар в складском здании в Москве локализовали

Пожар в складском здании на северо-востоке Москвы 10 января локализовали. Об этом сообщили в экстренных службах.

«В Москве локализовали пожар на складе по адресу: СВАО, ул. Добролюбова, д. 1. <…> К тушению привлечено более 140 человек и 50 единиц техники, в том числе два вертолета МАЦ. На месте работает лаборатория по замерам воздуха», — говорится в распространенном сообщении МЧС.

В столичном главке ведомства уточнили, что здание является трехуровневым. В нем находятся автосервис, общежитие и склад с парфюмерией.

Пожару присвоили третий номер сложности из пяти. Позже стало известно об обрушении на площади 500 кв. м. Площадь пожара достигала 2 тыс. кв. м.

Из общежития было эвакуировано 233 человека. Данных о пострадавших не поступало. Информация о причинах возгорания уточняется.