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Один человек погиб и 11 пострадали в результате удара ВСУ по ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате обстрела Донецка и поселка Владимировка под Волновахой в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 10 января погиб один человек, еще 11 пострадали. Об этом сообщает Донецкое агенство новостей в своем Telegram-канале.

«Сообщается, что по территории столицы республики армия Киева выпустила несколько десятков реактивных снарядов» — говорится в публикации.

Отмечается, что всего под удар попали четыре района Донецка.

Ранее 10 января мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что рейсовый автобус попал под обстрел в Куйбышевском районе города. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

9 января в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка погибла мирная жительница 1984 года рождения.

Еще один мужчина 1981 года рождения пострадал и был доставлен в больницу.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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