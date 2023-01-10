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Ликсутов рассказал об изменениях билетной системы в Москве в 2022 году

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
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В 2022 году в Москве повысили удобство билетной системы общественного транспорта. Об этом 10 января сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

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«В 2022 году мы <...> начали внедрять систему быстрых платежей, которая позволит людям вернуться к оплате смартфоном. Запустили оплату по биометрии на всех станциях Московского центрального кольца и начали тестирование в наземном транспорте», — приводятся слова Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что с лета в общественном транспорте города постепенно внедряется возможность оплаты по QR-коду с помощью системы быстрых платежей.

Осенью 2022 года на всех станциях Московского центрального кольца заработала система Face Pay, которая позволяет оплачивать поездки с помощью биометрии.

Также Ликсутов упомянул, что в 2022 году также появилась возможность активировать удаленное пополнение карт «Тройка» на валидаторах в автобусах, электробусах и трамваях.

С января в Москве со 2 января изменились некоторые тарифы на проезд в общественном транспорте. В частности, стоимость проезда по карте «Тройка» на метро и наземном транспорте выросла на 4 рубля, до 50 рублей, по тарифу «90 минут» — на 6 рублей, до 75 рублей. Также на 1 рубль, до 62 рублей, возросла стоимость разовой поездки по билету «Единый».

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