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Рынок новых коммерческих авто в декабре 2022 года сократился вдвое

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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По итогам декабря 2022 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России сократился на 49,3% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Об этом 10 января сообщило агентство «Автостат».

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По оценке специалистов, в декабре 2022 года в количественном выражении объем рынка новых легких коммерческих автомобилей составил 8435 единиц. Эксперты отметили, что более 60% пришлось на продукцию «Группы ГАЗ».

В декабре 2022 года было при обретено 5119 новых LCV производства горьковского автозавода, что оказалось на 37% ниже результата 2021 года. Менее четверти (22,4%) всего объема заняли легкие грузовики и фургоны, выпущенные УАЗом (1890 штук.; −7,3%). Вслед за УАЗом расположился еще один отечественный бренд — Lada (419 коммерческих авто; −72,5%).

Самым продаваемым среди иномарок за отчетный период стал американский Ford, показатель которого составил 358 единиц (–85,3%). В топ-5 также попал корейский производитель Hyundai (137 шт.; −51,4%). Специалисты агентства отметили также немецкий Mercedes-Benz (101 шт.; −64,8%), которому удалось в декабре 2022 года преодолеть отметку в 100 купленных экземпляров.

В модельном рейтинге лидерство сохранила «Газель Next», на долю которой по итогам декабря пришлось почти 35%. За месяц было приобретено 2923 машины данного семейства. Далее следуют еще три отечественные модели: УАЗ-3909 (859 штук), «ГАЗ Соболь» (772 машины) и «Газель Бизнес» (686 авто). Замкнул пятерку лидеров фургон Ford Transit (358 штук). Что касается итогов 2022 года, то объем российского рынка новых LCV за 12 месяцев составил 75 220 экземпляров. Это на 47,8% меньше, чем в 2021 году.

9 января «Автостат» сообщил, что по итогам декабря 2022 года в России было куплено 56 745 новых легковых автомобилей, что на 10% больше, чем в ноябре прошедшего года. Свыше 70% всех купленных в декабре новых машин пришлось на российские и китайские бренды. В марочном рейтинге лидировала отечественная Lada, результат которой составил 19 677 экземпляров. Далее расположились китайские марки: Chery (7815 авто), Geely (4483 машины) и Haval (4406 штук). Замкнула топ-5 корейская Kia (3532 машины).

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