В WhatsApp появится функция переноса чатов без облачного копирования

В новом обновлении мессенджера WhatsApp (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) для смартфонов на ОС Android появится возможность переноса чатов со старого устройства на новое без использования облачного хранилища. О новой функции 6 января сообщил портал WABetaInfo.

«Функция позволит пользователям переключаться на новое устройство на базе Android без необходимости создавать резервную копию истории чатов на «Google Диске», — говорится в публикации.

Поясняется, что для использования опции будет необходимо скачать приложение на новый смартфон и отсканировать специальный QR-код со старого устройства.

Сейчас функция находится в разработке и доступна только в бета-версии приложения.

В декабре прошлого года сообщалось, что в WhatsApp появится функция сохранения исчезающих сообщений.

Ранее в том случае, если у пользователя была включена функция исчезающих сообщений, его послания автоматически удалялись из чатов через 24 часа. Теперь же разработчики добавили настройку, позволяющую сохранять такие сообщения.