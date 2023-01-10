Площадь пожара на складе в Москве возросла до 2 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе на северо-востоке Москвы выросла до 2 тыс. кв. м, сообщили в МЧС.

В столичном главке ведомства уточнили, что горящее здание на улице Добролюбова является трехуровневым. По предварительным данным, в нем находятся автосервис, общежитие и склад с парфюмерией.

Пожару присвоили третий номер сложности из пяти. Позже стало известно об обрушении на площади 500 кв. м. Для тушения пожара были направлены 136 человек и 48 единиц техники.

Из общежития было эвакуировано 233 человека. Данных о пострадавших не поступало. Информация о причинах возгорания уточняется.