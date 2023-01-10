Пропавших в Горном Алтае в новогодние праздники четырех мужчин нашли живыми

Четырех мужчин, пропавших в новогодние праздники в Горном Алтае, нашли живыми. Об этом сообщил «Известиям» во вторник, 10 января, источник.

По его словам, все четверо находились в избушке на зимовье, дожидаясь приемлемых для возвращения погодных условий.

Четыре жителя Усть-Коксинского района 2 января выехали на двух снегоходах «Поларис» с животноводческой стоянки в урочище «Чанкыр» в район озера Анчигар, находящееся в двух-трех часах езды. Их возвращение на стоянку было запланировано на 3 января, однако в назначенный срок мужчины не вернулись и на связь не выходили.

Ранее во вторник сообщалось о безрезультатном завершении поисков мужчины, который пропал на реке Тунгуске в Еврейской автономной области. Спасатели ГУ МЧС по региону проводили поисковую операцию в течение пяти дней.

1 января две семейные пары находились на базе отдыха на реке в районе села Даниловка. По предварительным данным, один из мужчин пошел к промоине на реке и провалился. Второй мужчина бросился его спасать и тоже провалился. Работник базы, услышавший крики, прибежал с веревкой. Одного из отдыхающих удалось спасти, второго уже не было видно.

Работы спасателей осложнялись сильным течением и низкими температурами.