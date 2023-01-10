На горящем складе в Москве произошло обрушение на площади 500 кв. м

Обрушение на площади 500 кв. м произошло на горящем складе на северо-востоке Москвы. Об этом во вторник, 10 января, сообщили в экстренных службах столицы.

Уточняется, что часть здания обрушилась в центральной части склада.

Возгорание произошло в складском помещении на улице Добролюбова во вторник днем. В настоящее время огонь распространился на площади 2 тыс. кв. м. Прежде сообщалось, что площадь пожара составила 1 тыс. кв. м.

В экстренных службах заявили, что есть угроза перехода огня на соседние склады и административную часть здания. Пожару присвоен третий номер сложности.

Борьбу с огнем ведут 136 человек и 48 единиц техники. К тушению также планируется привлечь авиацию.

По данным «Известий», в здании расположены автосервис, склад с парфюмерной продукцией и общежитие. Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений помещение покинули 233 человека.

Информации о пострадавших не поступало.