СБУ сочла главу Винницкой епархии УПЦ угрозой нацбезопасности страны

Служба безопасности Украины (СБУ) передала в суд материалы дела против митрополита Ионафана Винницкой епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 10 января сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Как свидетельствуют материалы следствия, фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины», — указано в сообщении.

Отмечается, что митрополиту грозит тюремное заключение сроком до восьми лет.

Ранее, 8 января, настоятель монастыря Киево-Печерской лавры митрополит Павел обвинил украинские власти в гонениях на церковь после проведения рождественского богослужения в соборе главой раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием.

До этого, 7 января, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что власти страны со следующей недели организуют проверки по использованию религиозными организациями страны государственного имущества. По его словам, в первую очередь проверка коснется Киево-Печерской лавры.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ. Отмечается, что указ коснулся митрополита Тульчинского и Браславского Ионафана, которого Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает в госизмене.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти обыски очередным звеном в цепи военных действий Киева против русского православия.