В театре «Современник» прошло прощание с Леонидом Эрманом

Прощание с бывшим директором «Современника» Леонидом Эрманом прошло во вторник, 10 января, на основной сцене театра. На церемонии присутствовали друзья, коллеги и близкие театрального деятеля.

Директор «Современника» и Московского художественного театра имени Чехова Леонид Эрман умер в возрасте 96 лет в субботу, 7 января. В начале января директор «Современника» заболел и попал в больницу, где сразу оказался в реанимации.

Актриса МХАТа Ольга Яковлева 9 января выразила соболезнования в связи со смертью Эрмана. По ее словам, бывший директор «Современника» удивительно бережно относился к актерам, высоко ценил их труд.

Глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова 8 января, в свою очередь, назвала смерть Эрмана прискорбной новостью для всего мира театрального искусства.

Эрман в юношеском возрасте прошел Великую Отечественную войну, а в 1952 году, когда ему было 25 лет, стал студентом постановочного факультета Школы-студии МХАТ. В 1956 году, когда на ее основе родился театр «Современник», Эрман участвовал в его создании в качестве заведующего постановочной частью.