Замглавы МИД Украины Мельник назвал украинский город Львов Лембергом

Заместитель главы министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник в Twitter назвал украинский город Львов Лембергом, чем вызвал возмущение пользователей соцсети. Свое негодование они высказали под постом Мельника, опубликованном 8 января.

Мельнику напомнили о том, что название Лемберг город носил во времена Австрийской, а затем Австро-Венгерской империи.

«Лемберг — это из Австрийской империи. Почему вы используете это название? Это было актуально на протяжении 250 лет. И как бы оно ни было красиво, это была оккупация», — отметила Oksanka.

С ней согласился и пользователь под ником ingogun.

«Когда в последний раз украинские государственные органы называли этот город Лембергом?» — с иронией поинтересовался он.

Другие пользователи обратили внимание на то, что дипломат использовал слово Lwiw вместо традиционной транслитерации Lviv.

«Я летал в прекрасный город Lviv годами. С чего он вдруг стал Lwiw?» — задался риторическим вопросом AgoraCap.

Некоторых комментаторов возмутило то, что Мельник сопроводил свой пост фотографией на фоне заведения «Ресторация Бачевских», названного в честь польского промышленника.

«Ага-ага, «Бачевский» — ресторан польского промышленника, который отличился во время борьбы с украинцами за польский Львов», — отметил пользователь под ником KrakowPresident.

Ранее Мельник не раз подвергался критике за провокационные высказывания.

Так, 5 января пользователи Twitter посоветовали Мельнику бежать из страны после его поста о России. Тогда в своем Twitter-аккаунте Мельник опубликовал фото с пробежки, которое подписал фразой: «Украина выигрывает все дипломатические баталии, в которых Россия скоро падет. Хорошего четверга». Пользователи отметили, что дипломату стоило бы заняться делом, а не публиковать смешные фотографии.

До этого, 3 декабря, Мельник раскритиковал параграф про Крым в немецком учебнике, чем также вызвал критику со стороны пользователей соцсети. Дипломату посоветовали задуматься о более важных вещах, чем поиск каких-либо ошибок в немецких учебниках.

Ранее, в начале ноября, Мельник вызвал гнев пользователей Twitter за осуждение поддержки России Евангелической церковью Германии. Дипломат назвал церковь служителями Иуды и заявил, что она якобы предала украинский народ.