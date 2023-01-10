Песков не подтвердил сообщения о встрече Медведева с Волкером и Нуланд в Турции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 января не подтвердил распространяющуюся в Telegram-каналах информацию о том, что замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев якобы провел в Турции переговоры с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и замгоссекретаря Соединенных Штатов Америки Викторией Нуланд.

Песков отметил, что не стоит придавать большого значения сообщениям, появляющимся в Telegram-каналах.

По его словам, время от времени в этих каналах количество фейков начинает превышать объем правдивой информации.

В свою очередь Медведев не комментировал данные сообщения и публикации.

Накануне Песков заявил, что сообщения о контактах замглавы администрации президента России Дмитрия Козака с Евросоюзом по поводу переговоров с Украиной являются очередной уткой, пишет «Газета.Ru».