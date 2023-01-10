На Крымском мосту восстановили автомобильное движение после ремонтных работ

По Крымскому мосту восстановили автомобильное движение после ремонтных работ, сообщили 10 января в Минтрансе РФ.

«Сегодня в 14:10 мск возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — уточнило министерство в своем Telegram-канале.

8 января ведомство анонсировало закрытие автодорожной части Крымского моста в связи с ремонтом. Ожидалось, что ограничения начнут действовать с 3:00 на подъездах к мосту, а уже с 4:00 до 16:00 мск будет закрыта автодорожная часть. Однако движение удалось запустить досрочно.

Ранее на ремонт автомобильную часть моста закрывали 21 декабря 2022 года. Уже в тот же день движение по ней было восстановлено.

В этом же месяце вице-премьер Марат Хуснуллин распорядился усилить меры досмотра автомобилей для того, чтобы уменьшить период ожидания разрешения на проезд для водителей.

Также он сообщил, что специалисты начали ремонтные работы на левой — автомобильной — части моста. Полностью завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, планируется к 1 декабря 2023 года.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

5 декабря движение по правой части моста, где восстановили два пострадавших в результате взрыва пролета, уже было открыто. Объект посетил президент России Владимир Путин. Он лично сел за руль и проехал по восстановленной полосе.