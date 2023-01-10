Врио главы ДНР Пушилин: Соледар близок к освобождению, бои сместились в западную часть

Российские военные близки к освобождению Соледара. Об этом 10 января заявил в эфире Первого канала врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что всё внимание в настоящее время приковано к Соледару, потому что город близок к освобождению. Бои, по его словам, идут в западной части населенного пункта.

«Дается это очень большой ценой», — отметил Пушилин.

Он указал, что гарнизон Вооруженных сил Украины продолжает сопротивляться и не считается с потерями.

Освобождение Соледара, как указал врио главы ДНР, облегчит движение российских военных

«Здесь открываются очень благоприятные перспективы для освобождения как Артемовска (украинское название — Бахмут. — Ред.), так и не стоит забывать про Северск, где укрепления противника тоже достаточно серьезные», — добавил Пушилин.

Накануне представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко заявил, что в Соледаре зафиксировано массовое бегство украинских военных из городской застройки.

В конце декабря советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что Вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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