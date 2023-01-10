«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката

Семейная комедия «Чебурашка» стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката, обогнав по сборам фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные во вторник, 10 января.

С начала проката в России, то есть с 1 января 2023 года, «Чебурашка» собрал уже более 3 млрд рублей, общее число зрителей составило 4,7 млн человек.

Успех комедии прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что хотя сам еще и не успел посмотреть фильм, но очень рад хорошим оценкам зрителей.

«Безусловно, мы радуемся вместе с авторами этого фильма. Говорят, что очень хорошее кино», — сказал Песков.

Также он призвал заполнить нишу кино отечественными фильмами.

Ранее, в июле 2022 года, в Санкт-Петербурге стартовали съемки приключенческой семейной комедии под названием «Чижик-Пыжик возвращается».

Производством картины занимается Киностудия имени Горького, поддержку которой оказывает Минкульт РФ. Премьера фильма состоится в 2023 году.