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День студента и Татьянин день в 2023 году: какого числа, история праздника, мероприятия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В среду, 25 января 2023 года, в России отмечается День студента — Татьянин день. «Известия» публикуют историю праздника, рассказывают о мероприятиях и забавных студенческих суевериях.

Татьянин день и День студента – 2023 в России

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Святая Татьяна, именины которой приходятся на 25 января, издавна является покровительницей студентов, что и стало основанием для торжественной даты. Она была установлена императрицей Елизаветой Петровной в 1755 году и с тех пор стала отмечаться.

В советские времена Татьянин день был отменен и оказался под запретом. Возродили его уже в Российской Федерации указом президента в 2005 году.

День российского студенчества носит статус профессионального, не является выходным днем.

Мероприятия на День студента, суеверия

День студента отмечается во всех российских вузах. Программа мероприятия отличается: проводятся капустники, викторины и конкурсы, концерты — всё зависит от инициативы самих учащихся. В некоторых университетах проходит награждение лучших студентов.

В последние годы в России 25 января массово организуют форумы: волонтерские, спортивные, научные. Молодые люди получают возможность познакомиться с ребятами из других регионов, представить себя и свою альма-матер.

Среди студентов московских вузов сохраняется традиция ездить на станцию метро «Площадь революции». Суеверие гласит: если прикоснуться зачеткой к статуе собаки с пограничником, сессия будет сдана без проблем.

Еще девушки и парни считают плохой приметой учиться 25 января. Впрочем, к их сожалению, преподаватели в нее не верят и проводят занятия.

В материалах «Известий» — календарь выходных и праздничных дней на 2023 год, а также расписание каникул в школах.

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