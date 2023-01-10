Температура опустилась до –60 градусов в селе Оленек в Якутии
В Якутии в 20 населенных пунктах столбики термометров опустились ниже отметки в –45 градусов. В селе Оленек похолодало до –60 градусов. В Оймяконе температура составила 10 января –58 градусов, в Верхоянске — –55 градусов.
В Якутске республиканское УГМС в 6:00 зафиксировало температуру в –46 градусов. Для учеников с 1-го по 8-й классы объявили выходной день. На юге Якутии, в Ленском, Олекминском районах ночью и днем ожидается от –8 до –13 градусов, уточняет ИА YakutiaMedia.
Между тем синоптики предупредили, что на большей части территории Якутии вплоть до 16 января ожидаются сильные морозы с туманами.
Как пишет ИА SakhaNews, на севере температура воздуха может опускаться до –65 градусов. С 12 января арктическая, очень холодная воздушная масса с северо-запада сместится на западные, а затем и на центральные районы республики.
Ранее, 10 января, сообщалось, что на Колыме закрыли школы из-за сильных морозов. В Синегорье температура опустилась до –50 градусов.