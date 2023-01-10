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Почти 6 т икры вывезли авиапассажиры с Камчатки за новогодние каникулы

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На Камчатке с начала января 2023 года во время проведения эксперимента по регулированию авиаперевозок красной икры удалось проконтролировать более 5,5 т этого деликатеса. Его перевозили в багаже и ручной клади пассажиры внутренних рейсов.

По традиции больше всего икры перевезли авиапассажиры московских рейсов (2,9 т), а также пассажиры, которые улетели во Владивосток (1,2 т), сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Также специалисты ведомства проконтролировали перевозку 66 кг икры промышленного изготовления. На нее пассажиры предоставили декларации о соответствии продукции, кассовый чек или товарную накладную, промаркированную упаковку.

Ни одного случая превышения допустимого для перевозки веса икры, 10 кг, не зафиксировано. Всего же за время этого эксперимента, начиная с ноября 2022 года, Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора установило восемь случаев превышения веса икры в багаже.

С 1 ноября на Камчатке продится эксперимент по ограничению вывоза красной икры. В международном аэропорту Елизово в Петропавловск-Камчатском проверяют багаж пассажиров на наличие икры и маркируют его.

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