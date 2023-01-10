В Кремле заявили о контроле правительством ситуации с нефтью Urals

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 января заявил, что правительство и, в частности, вице-премьер РФ Александр Новак внимательно отслеживают ситуацию по продаже российской нефти марки Urals.

«Наше правительство, прежде всего вице-премьер Новак, очень внимательно отслеживает эту ситуацию, и [так же] Минэнерго», — отметил Песков 10 января на вопрос, вызывает ли это обеспокоенность в Кремле и как может повлиять на бюджет страны.

Накануне Bloomberg сообщило, что 6 января Urals продавалась по ценам в два раза ниже мировых — за $37,80 за баррель. Вместе с тем слишком резкое снижение цен в результате санкций Запада может побудить Москву отреагировать сокращением добычи, чего она не исключала в прошлом, пишет агентство.

27 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть РФ. Указ вступит в силу с 1 февраля и будет действовать до 1 июля 2023 года. 10 января 2023 года в Министерстве энергетики РФ сообщили, что подробная информация об особенностях применения указа будет обнародована в скором времени.

В ведомстве напомнили, что в президентском указе содержится запрет российским компаниям ссылаться на незаконные ценовые ограничения со стороны Запада в любом виде — как напрямую, так и косвенно.

25 декабря вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская сторона «не понимает, чем страны Евросоюза хотят заменить российское топливо». По его мнению, некоторые страны ЕС могут попросить сделать для них исключение в рамках эмбарго на поставки нефтепродуктов из России.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никогда не согласится на какие-либо потолки цен на свои энергоресурсы.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС). Государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

Европейские страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в странах ЕС, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.