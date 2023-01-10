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В Кремле указали на косвенное участие НАТО в конфликте на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 января отреагировал на интервью секретаря Совбеза Николая Патрушева, в котором тот упомянул о том, что на Украине столкнулись не Москва и Киев, а США и Российская Федерация.

«Косвенно НАТО принимает участие в конфликте, хотя и Брюссель, и Вашингтон подчеркивают, что не собираются становиться стороной конфликта, но они уже стали, накачивая Украину вооружением, технологиями, разведывательной информацией», — сказал Песков.

Он добавил, что вовлеченность Североатлантического альянса в конфликт очевидна.

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По словам Пескова, Патрушев, делая такие заявления, констатирует реальное положение дел, и вряд ли что-то может больше спровоцировать США наращивать поставки военной помощи Киеву.

Днем ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что европейцы в отличие от лидеров их государств не хотят войны.

В декабре канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что действия Североатлантического альянса не должны привести к прямому столкновению с Россией, но при этом они должны надежно сдерживать ее.

1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине. В том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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