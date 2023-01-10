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В Кремле назвали циничной реакцию Киева на прекращение РФ огня на Рождество

В Кремле назвали непонятной и циничной реакцию Киева на рождественское прекращение огня
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В Кремле считают непонятной, циничной и необъяснимой реакцию Киева и Запада на прекращение огня на Украине на Рождество. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 января.

«Мы встретили совершенно непонятную, необъяснимую и достаточно циничную реакцию со стороны прежде всего Киева, а также со стороны многих западных лидеров», — сказал он в беседе с журналистами.

Песков добавил, что вероятность повторного объявления Россией прекращения огня в дальнейшем напрямую связана с решениями президента РФ.

Инициатива преследовала исключительно гуманитарные цели, чтобы дать православным христианам на Украине возможность посетить церковные службы, сказал официальный представитель Кремля.

«Если это (прекращение огня. — Ред.) хоть кому-то помогло это (посещение церковных служб. — Ред.) сделать — значит, это уже достигло своей цели», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

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5 января президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российской стороны о рождественском перемирии. В своем Telegram-канале он написал, что это предложение — «прикрытие» для усиления российских позиций на линии фронта. Зеленский считает, что Москва использует перемирие как «передышку» с целью продолжить боевые действия «с новой силой». Кроме того, решение России о временном прекращении огня подверг критике и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявив, что украинская сторона согласится на любые перемирия лишь после полного вывода войск РФ. Также инициативу отвергли в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине был введен с 12:00 мск 6 января до 0:00 7 января. Российская сторона призвала Украину ответить взаимностью и дать возможность мирным жителям посетить службы в храмах в Рождество.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

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