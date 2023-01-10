Песков ответил на вопрос о назначении Лапина главой Главштаба Сухопутных войск
В Кремле не подтвердили, но и не опровергли назначение генерал-полковника Александра Лапина начальником Главштаба Сухопутных войск РФ.
«Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Есть указы президента [РФ Владимира Путина] открытые, есть под грифом секретно. Среди тех, которые публикуются, — такого указа не было», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 10 января.
Информация о том, что Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил (ВС), появилась ранее во вторник. По информации «Известий», основная задача Лапина в новой должности будет заключаться в планировании боевой подготовки и перевооружения частей и соединений Сухопутных войск.
До конца октября Лапин был командующим группировкой российских войск «Центр» в зоне специальной военной операции на Украине.
Лапин родился в 1964 году в Казани. В 2017-м был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии, затем возглавил командование Центрального военного округа. С октября 2018 по январь 2019 года командовал группировкой войск в Сирии. 4 июля 2022 года удостоен звания Героя России.