Штормовое предупреждение объявили в Липецкой области из-за морозов
Аномальные морозы прогнозируют в Липецкой области 11 января. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
По данным МЧС, температура воздуха составит –12…–19 градусов. Это на 7–12 градусов ниже средних многолетних значений, пишет LipetskMedia.
Морозы установились в ряде регионов Центрального федерального округа с 7 января. В Брянской области отступление морозов прогнозируют с 10 января. Температура повысилась до –10 градусов, а к выходным потеплеет до –4 градусов. В Санкт-Петербурге на Старый Новый год ожидается оттепель, температура воздуха днем будет выше 0 градусов.