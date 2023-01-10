Синоптики предупредили амурчан о резких температурных колебаниях

В Амурской области в ближайшую неделю ожидается резкое изменение погодных условий. Аномальное потепление сменят сильные морозы. Похолодание прогнозируется с 13 января.

В Амурском ЦГМС ИА PriamurMedia рассказали, что 11–12 января температурный фон превысит климатические нормы на 5–12 градусов. При этом западный циклон принесет в регион осадки. В большинстве северных и местами в южных районах пройдет снег от небольшого до умеренного.

Резкое понижение температуры ниже климатических значений января ожидается с 13 января в связи с интенсивным затоком холодной воздушной массы. Кроме того, 13 января и в ночь на 14 января ветер северных направлений усилится до 14 м/с.

К 15 января в северных районах Амурской области ночью столбики термометров опустятся до –48 градусов. Днем на севере будет до –35 градусов, уточняет Амурская служба новостей.

Ранее эколог-климатолог Михаил Юлкин рассказал, что из-за глобального потепления перепады температуры в России как летом, так и зимой с каждым годом становятся резче и происходят чаще. С годами подобная «истеричность» климата будет только обостряться, сказал специалист. Раньше погодные аномалии встречались раз в 100 лет, а сейчас уже раз в десятилетие.