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Кардиодиспансер получил больше 50 единиц оборудования в Рязани

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Рязанский кардиодиспансер получил свыше 50 единиц нового оборудования для службы реабилитации пациентов. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Техника предназначена для восстановления пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями нервной системы, суставов, а также для пациентов, перенесших травмы и операции. В комплекс процедур входит электросон. Кроме того, многофункциональные физиотерапевтические аппараты помогут бороться со стрессом.

В условиях кардиодиспансера создана трехуровневая система восстановительного лечения. Оборудование уже установлено и проверено в тестовом режиме, пишет 62INFO.ru. В полном объеме технику начнут использовать в январе 2023 года.

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