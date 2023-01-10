Кардиодиспансер получил больше 50 единиц оборудования в Рязани
Рязанский кардиодиспансер получил свыше 50 единиц нового оборудования для службы реабилитации пациентов. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на министерство здравоохранения региона.
Техника предназначена для восстановления пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями нервной системы, суставов, а также для пациентов, перенесших травмы и операции. В комплекс процедур входит электросон. Кроме того, многофункциональные физиотерапевтические аппараты помогут бороться со стрессом.
В условиях кардиодиспансера создана трехуровневая система восстановительного лечения. Оборудование уже установлено и проверено в тестовом режиме, пишет 62INFO.ru. В полном объеме технику начнут использовать в январе 2023 года.