Занятия в школах еще на сутки отменили в Саратове

В связи с низкой температурой воздуха в Саратове 11 января отменили занятия в школах. Дома останутся учащиеся с 1-го по 11-й классы.

Занятия отменяют в учебных учреждениях третий день подряд. 9 января были закрыты 714 школ региона, учеников перевели на дистанционное обучение. В Саратове отменили занятия для учащихся с 1-го по 6-й классы. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Помимо Саратова 11 января отменили занятия школы Энгельсского района.

10 января школьные занятия отменили в ряде регионов России. В Магаданской области температура опустилась до –50 градусов. В Саранске из-за мороза до –32 градусов отменили уроки для учеников 1–9-х классов.