Народная милиция (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) отчиталась 10 января в Telegram-канале об уничтожении 170 украинских военных.

По их данным, были уничтожены два танка, три самоходные артиллерийские установки и четыре 155-миллиметровые буксируемые гаубицы.

Кроме того, российские бойцы вывели из строя 19 единиц бронированной и автомобильной техники Вооруженных сил Украины.

Также в НМ ДНР сообщили, что уничтожили опорные пункты ВСУ в Марьинке.

10 января артиллеристы показали уничтожение с помощью РСЗО «Град» потайного склада ВСУ. В ходе ракетного удара были уничтожены заглубленный склад, позиция средств РЭБ и машины подвоза боеприпасов для американских 155-миллиметровых гаубиц М777.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин 8 января заверил, что Вооруженные силы России уничтожат всю технику, которая была передана в рамках очередной военной помощи Украине со стороны Запада.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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