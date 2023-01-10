На расселение ветхого жилья в Мурманской области направят 972 млн рублей

Объем финансирования программы расселения аварийного жилья увеличили в Мурманской области. 972 млн рублей потратят в ближайшие два года.

По данным министерства строительства региона, дополнительные средства будут в том числе направлены на строительство новых домов, куда будут переселять граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает ИА «Би-порт». В 2023 году объем дополнительного финансирования составит 309,3 млн рублей, в 2024 году — 662,7 млн рублей.

Всего в 2023 году на расселение власти потратят 1,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Калуге до конца 2023 года планируют расселить 108 многоквартирных домов. Здания были признаны аварийными до 1 января 2017 года.