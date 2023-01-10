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Порядка 200 светильников на 6 млн рублей установили в районе ЕАО

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В ЕАО на дорогах Биробиджанского района в 2022 году появилось порядка 200 новых светильников. На эти цели было выделено почти 6 млн рублей.

Мероприятия по освещению дорог в этом районе проводились в Валдгеймском, Найфельдском, Дубовском и Надеждинском сельских поселениях. Удалось охватить 11 сел района, рассказали ИА ЕАОMedia в районной администрации.

Всего построили 21 линию освещения протяженностью 7,8 км, установив 182 светильника. Работы проходили в рамках муниципальных контрактов и мероприятий по развитию центров экономического роста.

Программу продолжат в 2023 году. Администрация района планирует наладить освещение дорог в селах Птичник, Валдгейм и Кирга.

Ранее, 29 декабря, губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн рассказал, что в 2023 году в Биробиджане обновят тротуары, остановки и освещение.

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