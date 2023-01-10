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Читатели Daily Mail раскритиковали планы властей отправить Украине танки

Читатели Daily Mail раскритиковали планы властей отправить Украине танки Challenger 2
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Фото: commons.wikimedia.org
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Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали правительство страны после новостей о возможной передаче Украине танков стоимостью около £4 млн. Комментарии появляются под статьей от 9 января.

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Большинство пользователей сходятся во мнении, что из-за безмерной поддержки Киева страдают граждане Великобритании, интересы которых сошли для властей на второй план.

«Да, давайте поставим другой стране наше самое современное сухопутное оружие бесплатно и в ущерб нашим собственным вооруженным силам. Браво! Отличная идея! В начале этого конфликта у Украины было больше танков и самолетов, чем у всех британских вооруженных сил, но мы предоставили оборудование и более £1 млрд финансовой помощи. Эта страна должна сосредоточиться только на гуманитарных вопросах и прекратить финансировать чужой конфликт! Достаточно», — считает GB Pride.

«Если у Британии есть такие деньги, финансируйте нашу систему здравоохранения и сделайте ее такой же хорошей, как для Сунака и его кабмина! Тогда она была бы лучшей в мире!» — добавил deb notts.

«Мы так щедры к другим странам, думая, что в будущем они будут помнить все те миллионы, которые мы им дали, чтобы помочь им в конфликте против России. Но мы забываем, что как только Украина сможет вывести Россию из своей страны, то она попытается присоединиться к Евросоюзу (ЕС) и НАТО, и они поделят контракты на восстановление страны. Мы должны теперь думать о своих людях, помогите нам или нас вышвырнут», — считает BritIreland

«Украинцы не умеют пользоваться этим оружием. Они не такие умные и образованные», — подчеркнул Not God.

В Великобритании уже несколько недель ведется обсуждение вопроса отправки танков Challenger 2 на Украину. Об этом 9 января со ссылкой на источники сообщил новостной портал Sky News.

Как отмечается в публикации, окончательное решение еще не принято, однако если поставки будут одобрены, это может подтолкнуть Германию и другие страны — члены НАТО снабдить Киев более мощным вооружением.

9 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев благодарен за оказанную военную и финансовую помощь, однако ее недостаточно для победы. Он напомнил, что поставки вооружения для нужд Украины являются самым кратчайшим путем для достижения мира и безопасности в Европе.

Западные страны усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.

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